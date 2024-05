Nou conveni sanitari entre Andorra i la regió d’Occitània

El Consell General ha entrat a tràmit la proposta d’aprovació de l’Acord marc entre el Govern del Principat i el de la República Francesa sobre cooperació sanitària transfronterera i de l’Acord d’aplicació referent a la implementació de l’Acord marc entre el Govern i França sobre cooperació sanitària transfronterera. Ja s’ha obert el període de presentació d’esmenes que finalitza el 6 de juny.

El conveni té per objecte precisar el marc jurídic de la cooperació sanitària transfronterera entre França i Andorra amb la finalitat de millorar l’accés a una assistència sanitària de qualitat per a les poblacions de la zona fronterera, garantir la continuïtat de l’assistència a aquestes mateixes poblacions, especialment en cas de crisi sanitària, facilitar l’intercanvi d’informació en matèria d’avaluació i de gestió dels riscos sanitaris, optimitzar l’organització de l’oferta sanitària facilitant l’ús compartit dels recursos humans i materials i fomentar la posada en comú de coneixements i pràctiques.

El text assenyala que aquest acord s’aplica a la regió d’Occitània i al territori del Principat. I afegeix que el conveni és aplicable a tota persona assegurada en un règim francès o andorrà i els seus drethavents que resideixin d’una manera estable i regular o es trobin temporalment a Occitània i Andorra, independentment de la seva nacionalitat. També és aplicable a les institucions sanitàries i els serveis d’urgències d’Occitània i el Principat.

Al text de l’acord, que es va signar a París el 16 de març del 2023 per part dels governs andorrà i francès, s’indica que aquests convenis de cooperació preveuen les condicions i els procediments d’intervenció de les estructures sanitàries, els organismes de seguretat social i els professionals sanitaris, així com d’atenció als pacients. Afecten els àmbits de la intervenció dels professionals sanitaris; l’organització del transport sanitari de pacients; el recurs ràpid a l’ajuda mèdica urgent i a les estructures d’urgències; la garantia de la continuïtat de l’assistència, incloses, en particular, l’acollida i la informació dels pacients i la cooperació en altres àmbits d’interès comú relacionats amb la millora de l’accessibilitat, la qualitat i la seguretat de l’assistència sanitària.

D’altra banda, es fixa que en col·laboració amb les autoritats competents i sense perjudici de les seves obligacions internacionals i europees, les parts han d’adoptar totes les mesures necessàries, si escau, per facilitar que els serveis mèdics d’urgència travessin la frontera comuna per a l’execució d’aquest acord.

A l’exposició de motius del text es recorda que el desenvolupament sostenible del territori en el qual està ubicat el Principat requereix una cooperació transfronterera amb els països veïns que faciliti el desenvolupament d’estratègies multisectorials centrades en les problemàtiques específiques de la zona. “Conscients del fet que existeix una mobilitat creixent entre les poblacions d’Andorra i França, en aquests últims anys s’ha posat de manifest la importància de desenvolupar vies de cooperació transfronterera amb la finalitat de poder oferir a les poblacions de les regions frontereres un millor servei i una resposta ràpida en cas d’extrema necessitat”, s’indica.

En l’àmbit de la salut, la cooperació ha d’afavorir el treball conjunt per donar resposta als reptes identificats en el territori concernit –derivats de l’envelliment de la població, l’orografia i l’accés als serveis de salut– i l’intercanvi d’informació clínica entre els professionals de la salut, així com el desenvolupament de solucions tecnològiques com ara la telemedicina o els equips sanitaris itinerants.

CLAUS

1 Signatura de l'acord sanitari a París

El 16 de març del 2023 el ministre de Salut, Albert Font, i el ministre de Salut i Prevenció francès, François Braun, van signar l’acord sanitari a París.

2 Entrada a tràmit al Consell General

pels dos governs va entrar a tràmit parlamentari la setmana passada al Consell General. Es poden fer esmenes fins al 6 de juny.

3 El text s’aplica a andorra i occitània

El conveni sanitari entre els dos països, un cop estigui en vigor, s’aplicarà als ciutadans de la regió d’Occitània i de tot el territori del Principat.

4 Continuïtat de l’assistència sanitària

L’acord sanitari ha de garantir la continuïtat de l’assistència a les poblacions d’Andorra i Occitània, especialment en cas d’una crisi sanitària.