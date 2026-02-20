Alimentació

Salut retira lots de llet Damira Natur per possible contaminació bacteriana

Les autoritats sanitàries recomanen a les famílies que no consumeixin cap unitat i que les retornin al punt de venda

Lot de llet que Salut ha hagut de retirar de forma preventiva.

Andorra la Vella

El ministeri de Salut ha ordenat la retirada preventiva de diversos lots de llet en pols per a lactants de la marca Damira Natur després de detectar-se la possible presència de cereulida (toxina del Bacillus cereus), segons una alerta alimentària comunicada a través dels canals europeus de seguretat. Els productes afectats corresponen al lot 8000003302 del producte Damira Natur 2 de 800

grams. 

Les autoritats sanitàries recomanen a les famílies que no consumeixin cap unitat dels lots afectats i que els retornin al punt de venda. També han advertir que, en cas que algun infant hagués ingerit el producte i presenti simptomatologia digestiva (com diarrea o vòmits), cal consultar el pediatre de referència. Aquesta decisió s’afegeix a altres retirades preventives de llets en pols per a lactants notificades a la Unió Europea durant els últims mesos.

