Alimentació
Salut retira lots de llet Damira Natur per possible contaminació bacteriana
Les autoritats sanitàries recomanen a les famílies que no consumeixin cap unitat i que les retornin al punt de venda
El ministeri de Salut ha ordenat la retirada preventiva de diversos lots de llet en pols per a lactants de la marca Damira Natur després de detectar-se la possible presència de cereulida (toxina del Bacillus cereus), segons una alerta alimentària comunicada a través dels canals europeus de seguretat. Els productes afectats corresponen al lot 8000003302 del producte Damira Natur 2 de 800
grams.
Les autoritats sanitàries recomanen a les famílies que no consumeixin cap unitat dels lots afectats i que els retornin al punt de venda. També han advertir que, en cas que algun infant hagués ingerit el producte i presenti simptomatologia digestiva (com diarrea o vòmits), cal consultar el pediatre de referència. Aquesta decisió s’afegeix a altres retirades preventives de llets en pols per a lactants notificades a la Unió Europea durant els últims mesos.
NACIONAL
Redacció