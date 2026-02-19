ALIMENTACIÓ
Salut retira lots de llet Babybio per possible contaminació bacteriana
El ministeri de Salut va ordenar ahir la retirada preventiva de diversos lots de llet en pols per a lactants de la marca Babybio després de detectar-se la possible presència del bacteri Bacillus cereus, segons una alerta alimentària comunicada a través dels canals europeus de seguretat. La mesura afecta productes amb dates de caducitat del 2027 i s’emmarca en els controls de seguretat sanitària dirigits a protegir els més petits.
Les autoritats sanitàries van recomanar a les famílies que no consumissin cap unitat dels lots afectats i que els retornessin al punt de venda. També van advertir que, en cas que algun nadó hagués ingerit el producte i presentés diarrea, vòmits o altres símptomes gastrointestinals, calia consultar immediatament el pediatre de referència. Aquesta decisió s’afegeix a altres retirades preventives de llets en pols per a lactants notificades a la Unió Europea durant els últims mesos.
NACIONAL
Salut retira diversos lots de llet en pols per risc
Redacció