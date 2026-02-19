ALIMENTACIÓ

Salut retira lots de llet Babybio per possible contaminació bacteriana

Lot de llet que salut ha hagut de retirar de forma preventiva

Andorra la Vella

El ministeri de Salut va ordenar ahir la retirada preventiva de diversos lots de llet en pols per a lactants de la marca Babybio després de detectar-se la possible presència del bacteri Bacillus cereus, segons una alerta alimentària comunicada a través dels canals europeus de seguretat. La mesura afecta productes amb dates de caducitat del 2027 i s’emmarca en els controls de seguretat sanitària dirigits a protegir els més petits.

Les autoritats sanitàries van recomanar a les famílies que no consumissin cap unitat dels lots afectats i que els retornessin al punt de venda. També van advertir que, en cas que algun nadó hagués ingerit el producte i presentés diarrea, vòmits o altres símptomes gastrointestinals, calia consultar immediatament el pediatre de referència. Aquesta decisió s’afegeix a altres retirades preventives de llets en pols per a lactants notificades a la Unió Europea durant els últims mesos.

