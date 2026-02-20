Frau

La policia alerta d’una estafa amb falses trucades per a una cinquena dosi de la Covid-19

Els estafadors es fan passar pel Ministeri de Salut i demanen un codi SMS per accedir al mòbil de la víctima

El missatge on s'informa de les trucades fraudulentes per la cinquena dosi de la vacuna de la Covid-19.

Diverses persones han alertat d’una estafa telefònica en què els autors es fan passar pel Ministeri de Salut per citar per a una suposada cinquena dosi de reforç de la Covid-19, però la policia d'Andorra ha informat a les xarxes socials que no tenen constància de cap trucada fraudulenta relacionada amb les vacunes del virus respiratori. 

Segons el missatge massiu que s’està difonent a través de WhatsApp, els interlocutors faciliten dades personals de la víctima —com el correu electrònic, l’adreça o el telèfon— per generar confiança i, posteriorment, sol·liciten un codi que s’envia per SMS. L’objectiu seria obtenir aquest codi per accedir al dispositiu mòbil o a comptes personals.

En cas que la persona no faciliti la informació, la trucada es talla immediatament. El cos recomana no compartir cap codi rebut per SMS ni dades personals i avisar familiars i coneguts perquè estiguin alerta davant aquest tipus d’intents de frau i avisar ràpidament les autoritats, ja que segons asseguren "Salut no fa mai aquesta mena de trucades". 

Les autoritats recorden que davant qualsevol dubte cal contactar directament amb els canals oficials i no facilitar informació sensible per via telefònica si no es pot verificar la identitat de l’interlocutor.

