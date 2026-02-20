Frau
La policia alerta d’una estafa amb falses trucades per a una cinquena dosi de la Covid-19
Els estafadors es fan passar pel Ministeri de Salut i demanen un codi SMS per accedir al mòbil de la víctima
Diverses persones han alertat d’una estafa telefònica en què els autors es fan passar pel Ministeri de Salut per citar per a una suposada cinquena dosi de reforç de la Covid-19, però la policia d'Andorra ha informat a les xarxes socials que no tenen constància de cap trucada fraudulenta relacionada amb les vacunes del virus respiratori.
Segons el missatge massiu que s’està difonent a través de WhatsApp, els interlocutors faciliten dades personals de la víctima —com el correu electrònic, l’adreça o el telèfon— per generar confiança i, posteriorment, sol·liciten un codi que s’envia per SMS. L’objectiu seria obtenir aquest codi per accedir al dispositiu mòbil o a comptes personals.
En cas que la persona no faciliti la informació, la trucada es talla immediatament. El cos recomana no compartir cap codi rebut per SMS ni dades personals i avisar familiars i coneguts perquè estiguin alerta davant aquest tipus d’intents de frau i avisar ràpidament les autoritats, ja que segons asseguren "Salut no fa mai aquesta mena de trucades".
Les autoritats recorden que davant qualsevol dubte cal contactar directament amb els canals oficials i no facilitar informació sensible per via telefònica si no es pot verificar la identitat de l’interlocutor.