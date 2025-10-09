Successos
Intent d'estafa amb trucades per vacunar contra la covid
Els delinqüents intenten bloquejar el mòvil amb l'enviament d'un codi
El ministeri de Salut ha detectat un intent d'estafa mitjançant trucades que ofereixen la vacunació de la cinquena dosi de reforç contra la covid. Els delinqüents donen a l'usuari dades personals com el correu electrònic, l'adreça o el número de telèfon i demanen un codi que envien per SMS amb l'objectiu de hackejar el mòbil. Salut alerta que es tracta de trucades fraudulentes que no està fent el ministeri i avisen que no s'ha de facilitar cap codi que permeti als esfafadors fer-se amb el control del mòbil.
La policia adverteix la ciutadania que les trucades no tenen res a veure amb el ministeri de Salut perquè "no està fent trucades per dosis de reforç". El cos de seguretat ressalta que es tracta d'un missatge que corre per Whatsapp i que és "fals i recurrent", i del qual no en tenen cap avís. I recalca que si es rep aquesta comunicació demanant dades no s'ha de donar cap informació, ni cap codi que es pugui rebre i s'ha d'alertar a la policia.