L’AQUA tanca el primer pla estratègic amb més del 90 % d’accions completades
L'entitat destaca èxits com la digitalització dels processos interns
L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) ha fet públic l’informe de tancament del Pla Estratègic 2023–2025, amb un grau d’execució que supera el 90 % de les accions previstes, segons anuncia en un comunicat. L’informe evidencia l’alt grau de compliment dels objectius marcats per l’agència, amb 34 de les 37 accions completades (91,9 %) i només tres encara en curs. A més, 14 dels 16 objectius estratègics s’han assolit completament, destaca l'entitat.
L’objectiu del pla era consolidar l’AQUA com una agència alineada amb els estàndards de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), mitjançant processos d’avaluació, acreditació i certificació de la docència i la recerca. L'agència destaca èxits com la digitalització dels processos interns, la millora en la gestió de recursos humans i l’augment de la visibilitat i el posicionament internacional de l'agència.
El pla es va elaborar a través d’un procés participatiu amb la implicació d’institucions d’ensenyament superior, el ministeri competent i persones expertes externes. També es va revisar la missió, visió i valors de l’AQUA, es va fer una anàlisi DAFO i es van establir indicadors de seguiment anual.
El seguiment s’ha integrat dins del Sistema de Gestió Interna de la Qualitat (SGIQ), amb informes i reunions periòdiques. Les línies estratègiques completades inclouen la millora del sistema de gestió interna, l’optimització de recursos, la visibilitat institucional i la promoció de la cultura de la qualitat, exposa el comunicat.
Les tres accions encara en marxa estan relacionades amb l’obtenció del segell de bones pràctiques del SIACES, la redacció d’una guia d’avaluació institucional i la implantació d’un sistema digital centralitzat per a les avaluacions externes.
L’AQUA ressalta que amb aquest informe reforça l'aposta per la transparència i la rendició de comptes, oferint una visió clara dels objectius assolits i de les prioritats futures del sistema d’ensenyament superior andorrà.