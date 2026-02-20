Joves
El Fòrum de la Joventut celebra el 28 de febrer un acte obert en el marc de la 20a Assemblea
La jornada abordarà projectes per al 2026, amb especial atenció a l’habitatge i a l’Acord d’Associació amb la UE
El Fòrum de la Joventut organitza el proper 28 de febrer un acte obert a joves d’entre 15 i 35 anys al Centre de Congressos de Sant Julià de Lòria, en el marc de la 20a Assemblea, que se celebra del 23 de febrer al 8 de març. La jornada combinarà espais de debat i dinàmiques participatives amb la voluntat d’explicar la tasca de l’entitat i fomentar la implicació del jovent en la presa de decisions.
Durant l’acte es presentaran els projectes previstos per al 2026, amb especial atenció a qüestions com l’habitatge i l’Acord d’Associació amb la Unió Europea. L’assemblea es desenvolupa en format híbrid, presencial i en línia, per garantir l’accessibilitat i facilitar la participació.
La presidenta del Fòrum, Lisa Cruz, ha explicat que la voluntat és que sigui “un espai obert, on qualsevol jove pugui venir, escoltar, informar-se i participar amb naturalitat”. En la mateixa línia, el director, Anthony Francome, ha remarcat que l’assemblea és una oportunitat perquè el jovent “es trobi, comparteixi inquietuds i se senti part activa del projecte”.
L’Assemblea és el principal òrgan de decisió de l’entitat i inclou la votació de la liquidació dels comptes del 2025, el pressupost del 2026 i la renovació parcial de la Taula Permanent. El procés de votació es fa en línia a través del web forumandorra.com i romandrà obert fins al 8 de març.
Coincidint amb aquesta edició, Lisa Cruz deixarà la presidència per motius personals, igual que Guillem Tadeo la seva responsabilitat dins la Taula Permanent. Des del Fòrum s’ha agraït la seva implicació, i Cruz ha assegurat que tanca aquesta etapa amb la satisfacció d’haver contribuït a consolidar el projecte i amb confiança en el futur de l’entitat.