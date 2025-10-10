CONSELL D'EUROPA
Bonell reivindica la implicació dels joves en la definició de les polítiques del país
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat Alain Cabanes van participar en la 10a Conferència de ministres de Joventut del Consell d’Europa, celebrada a Malta sota el lema Els joves per la democràcia. Bonell va destacar la importància d’integrar la veu dels joves en les polítiques públiques “per lluitar contra la desafecció política en aquest col·lectiu”, i va posar com a exemple el pla nacional de la joventut 2025-2028, elaborat amb la participació de 368 joves i el suport del Consell d’Europa. També va ressaltar el paper del Fòrum de la Joventut, que recentment s’ha incorporat com a observador al Fòrum Europeu de la Joventut i que permet donar veu als joves davant les institucions del país. La trobada va concloure amb una resolució per promoure la integració de la perspectiva juvenil en les polítiques públiques.