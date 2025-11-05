TECNOLOGIA
El programa de digitalització d’empreses rep 229 sol·licituds
El programa de digitalització d’empreses va arrencar el mes de març amb 500.000 euros, una partida que es va esgotar i que al juliol es va ampliar amb 200.000 euros més. La setmana passada, un cop exhaurit el total destinat a les subvencions, es va tancar el projecte. Ahir el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, va fer-ne balanç: s’han rebut 229 sol·licituds, una cinquena part de les quals per a les novetats que s’havien introduït aquest any, ciberseguretat, intel·ligència artificial i dades. Rossell va destacar l’increment de les sol·licituds, gairebé el 40% més.