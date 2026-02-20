Successos
Agressió mútua d'una exparella a la Massana
La policia ha arrestat un turista que va agredir la dona a un hotel a Escaldes
Dos homes i una dona han estat arrestats aquesta setmana per agressions, segons informa la policia. La primera detenció es va produir a la Massana per una agressió mútua entre una exparella, una dona de 26 anys i un home de 29 anys, a un domicili.
La violència contra la parella ha estat la causa de la tercera detenció. L'arrestat és un turista de 36 anys que va agredir la parella a un hotel d’Escaldes-Engordany, des d’on es va rebre l’avís que va activar la intervenció policial. Els agents van localitzar i controlar a Andorra la Vella l'autor de l’agressió una estona després dels fets.
Els tres detinguts estan acusats de delictes contra la integritat física i moral.
