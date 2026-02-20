Successos
Detingut un turista al Pas amb un vehicle robat a França
L'home s'havia saltat els controls dels duaners francesos
La policia ha detingut aquesta setmana al Pas de la Casa un home no resident amb un vehicle robat a França després d'haver evitat el control a la duana francesa, segons informa el cos de seguretat d'Andorra. El servei d'ordre indica que van rebre un avís dels dels duaners francesos que van alertar de l'entrada al Principat d’un cotxe sospitós que va intentar evitar que l’aturessin. La informació va servir els agents d'Andorra per localitzar el vehicle i, posteriorment, el conductor.
L’home va intentar fugir corrents, però va ser controlat minuts després, segons assenyala el comunicat. El turista va facilitar una identitat falsa en ser controlat i es va constatar que tenia tres ordres d’expulsió vigents, una de les quals judicial.
L'arrest es va produir en comprovar la policia que conduïa un vehicle robat a França amb matrícula falsa. El turista va ser acusat dels delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic, contra l’Administració de Justícia i contra la Funció Pública.