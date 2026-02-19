DECISIÓ DEL CONSTITUCIONAL A LA QUEIXA D'ANDORRA ENDAVANT
Rebuig del recurs de Montaner per l’opacitat dels crèdits tous
El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs d’empara que el grup parlamentari Andorra Endavant, encapçalat per Carine Montaner, havia presentat per reclamar informació sobre les empreses beneficiàries dels crèdits dits tous que va concedir el Govern durant la pandèmia de la covid-19. El tribunal argumenta que la demanda no s’ajustava a l’àmbit d’actuació d’un recurs d’empara, ja que no es tractava d’un acte, resolució o decisió adoptada pel Consell General, tal com recull l’aute publicat ahir al BOPA.
La formació liderada per Montaner havia portat la qüestió al Constitucional després que l’executiu, mitjançant el ministeri de Finances, rebutgés facilitar la relació de beneficiaris, imports i condicions dels crèdits avalats amb fons públics, al·legant criteris de protecció de dades i reputació empresarial. Andorra Endavant sostenia que la negativa vulnerava el dret constitucional a la informació i la llei de transparència i accés a la informació pública.
El TC considera que no s’havia produït cap acte formal del Consell General que pogués ser objecte d’impugnació en la via d’empara, atès que la intervenció del síndic general es va limitar a transmetre la petició al Govern i la resposta d’aquest últim. Per aquests motius, els magistrats han conclòs que la demanda no tenia encaix en aquest procediment jurídic i l’han inadmès a tràmit. Amb aquesta decisió, Andorra Endavant haurà de buscar altres mecanismes legals per intentar accedir a la informació que sol·licitava sobre la gestió dels crèdits tous, si així ho considera oportú.