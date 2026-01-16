POLÍTICA
Andorra Endavant porta al Constitucional “l’opacitat dels crèdits tous”
El grup parlamentari d’Andorra Endavant portarà davant el Tribunal Constitucional “l’opacitat del Govern en la gestió dels crèdits tous covid-19”, segons va informar ahir. La formació que lidera Carine Montaner denuncia la negativa de l’executiu a fer pública la relació d’empreses beneficiàries, els imports concedits i les condicions avalades, tot i tractar-se de fons públics. AE explica que el 12 de gener va rebre la resposta del ministeri de Finances a la demanda d’empara presentada davant el síndic general i afirma que la resposta “restringeix greument l’accés a informació essencial sobre la gestió dels recursos públics”. Els crèdits tous “no són un afer privat”, sinó avals assumits pel Govern però garantits amb diners de tota la ciutadania. Per aquest motiu, presentaran una impugnació i una sol·licitud d’empara constitucional en aplicació de l’article 95 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional.