La policia ensenya a detectar bitllets falsos
Només cal saber tres passos: tocar, mirar i girar
La policia d'Andorra ha publicat a les xarxes socials un vídeo didàctic per ensenyar els usuaris com detectar bitllets falsos. El cos indica quer per vereficar-ne l'autenticitat cal seguir tres pasos molt senzills: "Tocar, mirar i girar", afirma l'agent del vídeo. El primer pas, que és el de tocar, serveix per comprovar si el bitllet en qüestió té relleu i és rugós, ja que "Els autèntics" en tenen.
En el segon pas, el policia ens recomana mirar-lo a contrallum "per comprovar-ne els elements de seguretat", que són bàsicament, la marca d'aigua, situada just a sota del valor del bitllet i un fil de seguretat que és una línia fosca que es troba just al mig. No obstant això, el patró canvia en els moderns, ja que "En aquests, la finestra de l'holograma la trobaràs al costat dret i que es trona transparent a contrallum" i cal vigilar, perquè en "els més antics, aquest element no hi és", declara l'agent.
Per últim, cal girar-lo, ja que, d'aquesta forma podrem observar com els elements incorporats de l'holograma produeixen un efecte visual multicolor i hi inclouen el seu valor i el símbol de l'euro a dins. De nou, però, en els més recents, això canvia una mica i caldrà que ens fixem, "En el número de l'esquerra, que produeix un efecte metàl·lic quan el mous i que a l'antic no hi és". A més, aconsella que si treballes en un comerç, passis sempre el bitllet per les màquines, amb la finalitat de verificar-ne l'autenticitat, independentment del valor que tinguin.