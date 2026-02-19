LLOGUER ASSEQUIBLE
Oberta la convocatòria per als pisos del Bloc I de Ribasol
L’Institut Nacional de l’Habitatge ha aprovat la convocatòria corresponent del conjunt residencial Ribasol Ski-Park, situat al poble d’Arinsal, segons va publicar ahir el Butlletí Oficial del Principat (BOPA).
La convocatòria s’adreça a les persones inscrites al Registre de sol·licitants d’habitatges de preu assequible abans del 23 de febrer del 2026. El període per presentar-se s’obrirà del 24 de febrer fins al 10 de març.
Els preus oscil·len entre els 298 euros i els 725 euros
L’oferta inclou 24 habitatges ubicats al Bloc I del complex, amb tipologies que van des de pisos reduïts –d’uns 37 a 41 metres quadrats– fins a habitatges d’una o dues habitacions que poden arribar als 91 metres quadrats. Els preus assequibles inicials oscil·len aproximadament entre els 298 euros mensuals i els 725 euros, segons superfície i característiques.