Les vendes de les grans superfícies augmenten un 1,5% al novembre
L’evolució del personal ocupat en les grans superfícies va experimentar un augment del 0,5%
Les vendes de les grans superfícies van experimentar un augment de l'1,5% durant el mes de novembre, respecte al mateix període de l’any anterior, segons les dades publicades per Estadística. Els productes alimentaris van registrar un creixement del 3,9%, mentre que la resta de productes va caure en un percentatge de l'1,5%.
Pel que fa a l’índex de vendes a preus constants, descomptant l’efecte dels preus, registra una caiguda del 0,9%, en comparació amb el mes de novembre del 2024. En aquest sentit, els productes alimentaris presenten un augment de l'1,9% i la venda de la resta de productes baixa un 4,1%. L’evolució del personal ocupat en les grans superfícies va experimentar un creixement del 0,5%. Per sexe, les dones representen el 63,8% del total i el 91,6% disposa de contractes a jornada completa.