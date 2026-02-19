Ensenyament

L’AQUA és fixa la projecció internacional com a prioritat

El full de ruta preveu sis línies d’actuació, la digitalització dels processos, nous segells de qualitat i la creació d’un observatori de tendències educatives

Isaac Galobardes durant una compareixença al Consell General

El Comitè Director de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) ha aprovat el nou Pla Estratègic 2026–2028, que defineix les línies d’actuació de l’organisme per als pròxims tres anys i dona continuïtat al treball desenvolupat durant el període 2023–2025.

En l’etapa anterior, l’Agència va assolir fites destacades com el registre a l’European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) i l’obtenció de la plena membresia a l’European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), consolidant així l’alineament amb els estàndards europeus d’assegurament de la qualitat.

El nou Pla s’articula al voltant de sis línies estratègiques: una governança resilient i sostenible; l’eficiència, transparència i qualitat en els processos d’avaluació; la transformació digital i l’optimització de processos; la visibilitat institucional; el posicionament internacional, i el lideratge estratègic en assegurament de la qualitat.

Entre les accions més rellevants previstes per al període 2026–2028 hi ha l’obtenció dels segells de qualitat de SIACES i INQAAHE, l’adaptació dels processos de l’Agència a la nova versió dels ESG 2027 i la digitalització i automatització dels processos interns. El Pla també contempla la creació d’un observatori de tendències educatives, el desenvolupament d’indicadors per al seguiment del sistema d’ensenyament superior i el reforç de la formació i la diversificació de les persones expertes.

Segons el director de l’AQUA, el Pla Estratègic 2023–2025 va permetre “alinear plenament les activitats de l’Agència amb els estàndards i directrius europeus d’assegurament de la qualitat”. En aquest sentit, destaca que el nou full de ruta “consolida, en primer lloc, el paper de l’AQUA com a referent nacional i com a impulsor d’una cultura de la qualitat sòlida i compartida” i fa “un pas més en la projecció internacional de l’Agència, reforçant la seva presència a l’escenari europeu al costat d’altres agències consolidades”.

El document s’ha elaborat mitjançant un procés participatiu que ha inclòs el diàleg amb universitats, el ministeri, les comissions de l’Agència i una consulta pública oberta a la ciutadania.

