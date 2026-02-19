Cultura
ClàssicAnd 2026 s’inaugura amb l’ONCA, Josep Caballé i Carmen Linares interpretant 'El amor brujo'
El concert, gratuït, servirà per reobrir l’Auditori Nacional d’Ordino el 28 de febrer i coincidirà amb el 150è aniversari del naixement de Manuel de Falla
El ClàssicAnd 2026 donarà el tret de sortida a la seva quarta edició amb un concert excepcional protagonitzat per l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), sota la direcció de Josep Caballé, i amb la cantaora Carmen Linares com a veu protagonista. El programa girarà entorn de l’aclamada obra El amor brujo, de Manuel de Falla, peça cabdal del repertori espanyol del segle XX, coincidint amb la celebració del 150è aniversari del naixement del compositor.
NACIONAL
Redacció
La interpretació reunirà tres referents de primer nivell. D’una banda, Carmen Linares, figura essencial del flamenc contemporani i Premi Princesa d’Astúries de les Arts 2022, que ha interpretat aquesta obra durant més de trenta anys en escenaris internacionals com el Lincoln Center de Nova York, el Teatro Colón de Buenos Aires o l’Òpera de Sydney. De l’altra, l’ONCA, fundada fa tres dècades i que aquest 2026 enceta una nova etapa artística amb el relleu en la direcció. Completa el cartell Josep Caballé, un dels directors espanyols amb més projecció internacional i amb una sòlida trajectòria simfònica i operística a Europa, Amèrica i Àsia.