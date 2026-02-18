LES INSTAL·LACIONS A LA DUANA
La policia defensa que les deficiències al Runer estaran resoltes aviat
Assegura que s’han pres mesures contra la presència de rates per “la proximitat del riu”
La policia assegura que les incidències detectades a les instal·lacions de la frontera del riu Runer s’han abordat “de manera immediata” i que s’estan fent totes les actuacions per resoldre-les en els pròxims dies. Així ho afirma el cos en un comunicat emès arran de la informació publicada pel Diari sobre les queixes dels agents destinats a la duana.
Pel que fa a la presència de rates a la garita de control, la policia explica que, atesa la proximitat del riu, és possible trobar-se’n puntualment. Segons detalla, des del moment en què es va detectar la incidència es va avisar amb caràcter d’urgència una empresa especialitzada, que es va desplaçar ràpidament al lloc, va aplicar les intervencions necessàries “sense cap risc per a les persones”, va localitzar els punts d’accés i en va bloquejar l’entrada. Des d’aleshores, afegeix, s’hi fan verificacions periòdiques i la situació estaria resolta. Només restaria pendent substituir un aïllant del sostre que hauria quedat malmès per la presència dels rosegadors.
La calefacció requereix moure maquinària i canviar components
En relació amb la calefacció, un dels principals motius de malestar exposats pels efectius, el cos indica que quan va arribar la màquina encarregada es va detectar que un segon compressor també s’havia avariat. L’empresa responsable de la instal·lació hauria recomanat, a més, traslladar la maquinària per protegir-la millor de les inclemències meteorològiques, fet que ha comportat modificacions tècniques i ha allargat els terminis d’execució. Segons el comunicat, es tracta d’una operació complexa que ha requerit l’ús d’una grua per moure el sistema.
Es van instal·lar estufes addicionals de 1.500 watts per combatre el fred
Mentre duren els treballs, s’han instal·lat estufes addicionals de mil cinc-cents watts per millorar la temperatura interior. La policia admet que una línia elèctrica es va malmetre durant el procés i que s’ha hagut de substituir, però assegura que s’hi està intervenint de manera continuada i que els agents poden veure els operaris treballant a l’edifici. L’empresa encarregada s’ha compromès a tenir la instal·lació enllestida “en uns dies”.
Els efectius destinats al Runer denunciaven condicions “precàries i degradants”, amb temperatures interiors d’uns deu graus, deficiències estructurals i mancances als espais de descans. La policia sosté ara que les incidències s’han tractat amb celeritat, mentre els agents mantenen que el deteriorament s’arrossega des de fa temps i que les millores han arribat tard.