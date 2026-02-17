RECLAMACIONS DESPRÉS DE L'ANUNCI DE CONDICIONS MILLORS
Policies es queixen que la duana del Runer segueix sent un lloc degradat
El col·lectiu lamenta que malgrat les declaracions del director del cos, no estava previst fer treballs de millora
Els efectius de la policia de la unitat de fronteres instal·lats a la duana de la frontera amb Espanya asseguren que treballen en unes condicions “precàries i degradants” i denuncien que, malgrat els compromisos anunciats per la direcció del cos, les millores no s’han executat. La situació, expliquen, és fins i tot pitjor del que preveien després de la visita recent de tècnics a les instal·lacions.
Segons relaten persones del grup, format per uns 25 funcionaris que es reparteixen torns de 2 o 3 persones, la calefacció continua sense funcionar correctament i els espais interiors es mantenen a 10 graus, una temperatura que consideren “inadmissible” per desenvolupar la feina amb normalitat. Recorden que en dependències governamentals la temperatura fixada a l’hivern és de 21 graus. A la fredor ambiental s’hi suma la humitat derivada de la proximitat del riu Valira i del riu Runer, fet que accentua la sensació tèrmica, especialment durant les nits.
Els agents expliquen que, després d’un mes i mig d’haver expressat formalment les queixes, no s’havia fet cap actuació efectiva fins ara. La recent arribada de tècnics especialitzats en aire condicionat ha evidenciat, segons la seva versió, l’abast real del deteriorament. “Han de fer tota la instal·lació nova”, asseguren, tot detallant que les dues màquines principals no funcionen, que els filtres estan completament ennegrits i que diverses canonades s’han de substituir. Hi ha dos aparells situats a la torreta on oneja la bandera andorrana que presenten deficiències greus.
El malestar no es limita a la climatització. A la garita on es duen a terme els controls fronterers, els policies denuncien la presència de rates al sostre. Una de les cabines, amb només set anys d’antiguitat, ja presenta problemes estructurals, i la instal·lació elèctrica és qualificada de “molt deficient i en mal estat”. Tot plegat, afirmen, projecta una imatge improcedent d’un servei essencial de l’Estat.
Les condicions de descans també centren les crítiques. Els funcionaris, que compleixen jornades de dotze hores, disposen de mitja hora per dinar i vint minuts per esmorzar, però asseguren que l’espai habilitat és mínim i mancat d’equipament. “No hi ha cap mobiliari adequat, ni televisió, només unes cadires velles”, expliquen. L’únic microones disponible funciona de manera intermitent. “Demanem un mínim respecte per les persones”, manifesten, tot subratllant que no se senten ben tractats pel que fa a les condicions laborals.
La decepció s’ha accentuat, indiquen, després que el director del cos hagués assegurat públicament que les millores estaven preparades per resoldre les deficiències existents. “Que s’hagin posat a treballar ara i no abans ens deixa esgarrifats”, afirmen, en referència a la intervenció dels tècnics. Els efectius consideren que la manca d’actuació prèvia ha agreujat un deteriorament que arrosseguen des de fa temps i que, lluny de ser puntual, s’ha convertit en estructural.
Les queixes no són noves. Els agents recorden que ja fa dos anys es van trobar amb un altre episodi vinculat al sistema tèrmic, quan la bomba de calor, alimentada per l’aire exterior, no tenia prou potència en dies de fred intens i no aconseguia temperar les sales. La solució provisional aleshores va passar per radiadors elèctrics que, segons els funcionaris, ni tan sols s’ajustaven a la normativa. Més recentment, el 2024, el vàter destinat als detinguts es va embossar i la pudor es va estendre per les dependències, un episodi que va tornar a posar en qüestió l’estat de manteniment del recinte.
Els efectius també evoquen l’octubre del 2021, quan l’edifici va estar un mes sense subministrament d’aigua. Segons expliquen, durant aquell període no podien cobrir necessitats bàsiques i es va al·legar manca de pressupost per reparar la incidència fins que es va resoldre. En aquella ocasió, els companys de la duana van oferir les seves instal·lacions, una opció que ara no veuen viable perquè, asseguren, tota la tramitació s’ha de fer des del costat policial amb documentació i gestions vinculades als controls: foragitaments, denegacions, contravencions penals i altres diligències.
El malestar s’emmarca, afegeixen, en una dinàmica que també han viscut altres punts, com el Baladrà, on s’han registrat avaries similars amb la calefacció i fins i tot incidències al pis de descans. Els policies lamenten que petites reparacions, com un pany o un element de tancament, s’eternitzen i acaben derivant en problemes més greus.