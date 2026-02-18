Habitatge
Oberta la convocatòria per accedir a 24 pisos de lloguer assequible a Arinsal
Els preus públics inicials oscil·len entre els 298,84 i els 725,68 euros
L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha obert una oferta pública per adjudicar 24 habitatges de lloguer assequible al bloc I del conjunt residencial Ribasol Ski-Park, al poble d’Arinsal (la Massana). El procés s’iniciarà dimarts 24 de febrer i s’hi podran presentar les persones inscrites al Registre de sol·licitants abans del 23 de febrer, amb termini fins al 10 de març del 2026. L’INH notificarà directament als inscrits que compleixin els criteris establerts segons la composició de la llar.
La convocatòria inclou 9 estudis, 6 pisos d’una habitació i 7 de dues habitacions, a més de dos habitatges adaptats per a persones amb mobilitat reduïda permanent. Les superfícies oscil·len entre els 38 i els 91 metres quadrats, amb preus públics inicials d’entre 298,84 i 725,68 euros. També s’adjudicaran fins a 12 places d’aparcament a 80 euros mensuals. La renda serà equivalent al 30% dels ingressos regulars, sense superar el preu de mercat menys un 25%, i les famílies que no hi arribin podran optar a ajuts al lloguer si compleixen els requisits.