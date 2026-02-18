SECTOR PÚBLIC
La despesa creix el 6,1% el tercer trimestre del 2025
L’execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic ha estat de 942,24 milions d’euros per al tercer trimestre del 2025, la qual cosa representa un increment del 6,1% respecte al tercer trimestre de l’any anterior. Segons publica el departament d’Estadística, l’execució dels ingressos ha estat de 1.132,51 milions d’euros, xifra que es tradueix en un augment del 8,3% respecte al tercer trimestre de l’any anterior. Pel que fa als resultats de l’execució d’ingressos i despeses per al tercer trimestre de l’any 2025, el resultat de gestió (ingressos menys despeses sense tenir en compte les despeses financeres i sense actius ni passius financers) ha estat d’un superàvit de 230,69 milions d’euros (12,6% més) i el resultat de caixa ha estat d’un superàvit de 216,91 milions d’euros, amb un increment del 14% respecte al tercer trimestre de l’any passat.
NACIONAL
Augmenta la despesa del sector públic un 7,1% el segon trimestre
Redacció