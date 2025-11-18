ESTADÍSITCA
Augmenta la despesa del sector públic un 7,1% el segon trimestre
L’execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic ha estat de 601,50 milions d’euros per al segon trimestre del 2025. Això representa un increment 7,1% respecte al mateix trimestre de l’any anterior. Segons va publicar ahir el departament d’Estadística, l’execució dels ingressos va ser de 747,32 milions d’euros, xifra que representa un augment del 9,4% respecte al segon trimestre de l’any anterior.
La xifra es va enfilar fins els 601 milions d’euros
Pel que fa als resultats de l’execució d’ingressos i despeses per al segon trimestre de l’any 2025, el resultat de gestió (ingressos menys despeses sense tenir en compte les despeses financeres i sense actius ni passius financers) va ser d’un superàvit de 156,55 milions d’euros (14% més), i el resultat de caixa va ser d’un superàvit de 147,76 milions d’euros, un increment del 15,4% respecte al segon trimestre de l’any passat. El resultat pressupostari va ser d’un superàvit de 145,82 milions d’euros, un 20,4% més.