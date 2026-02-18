CONSELL GENERAL
La nova llei del Sòl inclourà límits de construcció a nivell nacional
La comissió d'estudi ha presentat 18 propostes per modificar el text i garantir un creixement sostenible
La comissió parlamentària encarregada d’analitzar la futura llei del sòl ha presentat un total de 18 conclusions sobre com caldrà adaptar la llei original per afavorir un creixement sostenible d’Andorra. El president de la Comissió d'estudi, Jordi Casadevall, i la vicepresidenta, Gemma Riba, han explicat a l'inici de la compareixença que encara hi ha moltes dades amb les quals no han pogut comptar per redactar les conclusions, com els POUPS de la parròquies, però sí que han explicat que actualment hi ha "prop de 300.000 metres quadrats pendents de construcció, i 600.000 que encara estan en el procés de ser edificats". Una xifra que denota el preocupant creixement del país, que en els últims anys ha guanyat 1,5 milions de metres quadrats construïts, concentrant el 50% de les autoritzacions a la vall central, entre la capital i Escaldes.
Entre les mesures principals destaca la proposta d’introduir quotes de construcció consensuades a nivell nacional, amb l’objectiu de garantir que el desenvolupament urbanístic sigui equilibrat i sostenible al conjunt del país. Les recomanacions, que es continuaran treballant el mes vinent en comissió legislativa, també inclouen la incorporació del dret de tempteig i retracte, que permetria a les administracions intervenir en la compra de sòl i immobles “per preservar l’interès general, amb control jurisdiccional previ i posterior”, tal com ha explicat aquest matí el conseller general Jordi Casdevall.
Un altre dels punts que recull la resolució és la voluntat de reduir els abocaments de terres, fomentant que les construccions s’adaptin millor a l’entorn natural i evitant així grans moviments de sòl durant els processos edificatoris. D'igual manera, es demana unificar els materials utilitzats en les construccions per tal d'evitar l'impacte visual de les noves construccions
Més construcció als nuclis urbans
