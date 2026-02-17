Resposta a les queixes dels agents
La policia defensa que les incidències a la duana del Runer s'han aborat "de manera immediata"
El cos afirma que ja s’ha actuat contra la presència de rates i que la reparació de la calefacció estarà enllestida en els pròxims dies
La policia assegura que les incidències detectades a les instal·lacions de la duana del Runer s’han abordat “de manera immediata” i que "actualment s’hi està treballant per resoldre-les definitivament". El cos de seguretat ha respost així a les queixes formulades per efectius de la unitat de fronteres destinats a la duana amb Espanya i recollides pel Diari. Pel que fa a la presència de rates denunciada pels agents, el cos explica que, atesa la proximitat del riu, "es tracta d’una situació que es pot produir puntualment". En el moment de detectar-se, "es va avisar amb caràcter d’urgència una empresa especialitzada, que va intervenir ràpidament, va localitzar els punts d’accés, en va bloquejar l’entrada i va activar les mesures necessàries sense risc per a les persones". Des d’aleshores, s’estan fent verificacions periòdiques i només resta pendent substituir un aïllant del sostre que va quedar malmès, expliquen en un comunicat.
En relació amb els problemes de calefacció, la policia indica que, quan va arribar la nova màquina encarregada, es va detectar que un segon compressor també estava avariat. A més, l’empresa responsable de la instal·lació "va recomanar reubicar la maquinària per protegir-la millor de les inclemències meteorològiques, una actuació que ha requerit una intervenció complexa i l’ús d’una grua". Mentrestant, es van instal·lar estufes addicionals de 1.500 watts "per garantir el confort tèrmic", tot i que una línia elèctrica es va malmetre i també s’ha hagut de substituir. El cos assegura que "els treballs continuen en marxa" i que l’empresa "s’ha compromès a deixar la instal·lació completament operativa en els pròxims dies, amb l’objectiu de millorar les condicions de l’edifici".