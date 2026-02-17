Estadística
La població d’Andorra arriba a 89.165 habitants
El creixement ha estat d'un 2,1% en un any
La població resident al Principat d’Andorra se situa en 89.165 persones a 31 de gener del 2026, fet que representa un augment del 2,1 per cent respecte al gener del 2025, amb 1.862 persones més, segons publica Estadística.
L'increment anual per nacionalitats torna a estar liderat pel col·lectiu d’altres nacionalitats, amb 1.067 persones més i un augment del 7,3 per cent. El creixement es concentra en els residents amb nacionalitat colombiana, peruana i argentina, que representen el 33,2% de la variació b 308, 182 i 129 residents més, respectivament.
La població nacional de Colòmbia passa de 1.350 persones el gener del 2025 a 1.658 el gener del 2026, amb una variació anual del 22,8%, que correspon a 308 inscrits més a Andorra. La població del Perú augmenta de 783 a 965 residents, amb una variació del 23,2%, per la pujada de 182 persones. La comunicat d'Argentina creix de 3.204 a 3.333 persones, amb una variació anual del 4,0%, que es concreta en 129 residents.
El conjunt del grup Altres passa de 9.353 a 9.801 persones, amb un increment del 4,8%. En total, les Altres nacionalitats augmenten de 14.690 a 15.757 residents, amb una variació anual del 7,3%.
La població de nacionalitat andorrana creix en 364 persones amb un 0,9 per cent, la de nacionalitat espanyola en 308 persones amb un 1,5 per cent i la de nacionalitat francesa en 250 persones amb un 6,4 per cent. Les persones amb nacionalitat portuguesa registren un descens de 127 persones, amb una variació del 1,5 per cent respecte al mateix mes de l’any anterior.
El creixement es concentra principalment a les parròquies de Canillo, amb 427 residents més i un increment del 7,0 per cent; Escaldes-Engordany, amb 376 residents més i un 2,4 per cent; Encamp, amb 322 residents més i un 2,4 per cent; la Massana, amb 299 residents més i un 2,5 per cent; Andorra la Vella, amb 172 residents més i un 0,7 per cent, i Ordino, amb 150 residents més i un 2,7 per cent. Sant Julià de Lòria és la parròquia que menys ha crescut, amb 116 residents més i un increment del 1,1 per cent.
El 73,4 per cent de la població es concentra en el tram d’edat d’entre 15 i 64 anys. La població menor de 15 anys representa el 10,7 per cent, mentre que les persones de 65 anys o més suposen el 15,9 per cent.
Pel que fa a la població registrada en els censos comunals a 31 de gener del 2026, s’eleva a 94.222 persones, amb un increment del 1,3 per cent respecte a les 92.977 persones registrades el mateix mes del 2025.