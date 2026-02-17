Successos
Una esllavissada talla la D618 a l’Arieja
La carretera queda tancada entre Lacourt i Kercabanac i s’habiliten desviaments per als vehicles lleugers
Menys d’un mes després de l’esllavissada que va obligar a tallar la RN20 entre Ax-les-Thermes i l’Hospitalet-près-l’Andorre, un nou despreniment de roques torna a afectar la xarxa viària del departament francès de l’Arieja. Aquesta vegada, l’incident ha obligat a tallar completament la RD 618 entre Lacourt i Kercabanac aquest dimarts 17 de febrer de 2026, després d’un despreniment produït durant la nit de dilluns a dimarts.
Redacció
Segons ha informat el Departament de l’Arieja, el tall afecta els dos sentits de la circulació en aquest eix estratègic per a la vall. Els serveis tècnics han activat desviaments per garantir la mobilitat dels conductors mentre es duen a terme les tasques d’inspecció i retirada del material.
En sentit nord-sud, el desviament està habilitat únicament per a vehicles lleugers, que han de circular per la D618 fins a Lacourt, continuar per la D37 en direcció a Alos i Seix i enllaçar amb la D3 cap a Kercabanac. No s’ha establert cap itinerari alternatiu per als vehicles pesants en aquest sentit. En canvi, en sentit sud-nord, tant els vehicles lleugers com els camions són desviats per la D3, coneguda com la ruta dels túnels.
Les autoritats demanen màxima prudència a la zona afectada, ja que les condicions poden continuar sent delicades, i recomanen planificar els desplaçaments amb antelació i consultar l’estat actualitzat de la circulació a través del web oficial d’informació viària del departament.