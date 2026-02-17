Successos

Una esllavissada talla la D618 a l’Arieja

La carretera queda tancada entre Lacourt i Kercabanac i s’habiliten desviaments per als vehicles lleugers

Un mapa on es mostra el tram afectat de l'Arieja pel despreniment.

Un mapa on es mostra el tram afectat de l'Arieja pel despreniment.Google Maps

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Menys d’un mes després de l’esllavissada que va obligar a tallar la RN20 entre Ax-les-Thermes i l’Hospitalet-près-l’Andorre, un nou despreniment de roques torna a afectar la xarxa viària del departament francès de l’Arieja. Aquesta vegada, l’incident ha obligat a tallar completament la RD 618 entre Lacourt i Kercabanac aquest dimarts 17 de febrer de 2026, després d’un despreniment produït durant la nit de dilluns a dimarts.

Segons ha informat el Departament de l’Arieja, el tall afecta els dos sentits de la circulació en aquest eix estratègic per a la vall. Els serveis tècnics han activat desviaments per garantir la mobilitat dels conductors mentre es duen a terme les tasques d’inspecció i retirada del material.

En sentit nord-sud, el desviament està habilitat únicament per a vehicles lleugers, que han de circular per la D618 fins a Lacourt, continuar per la D37 en direcció a Alos i Seix i enllaçar amb la D3 cap a Kercabanac. No s’ha establert cap itinerari alternatiu per als vehicles pesants en aquest sentit. En canvi, en sentit sud-nord, tant els vehicles lleugers com els camions són desviats per la D3, coneguda com la ruta dels túnels.

Les autoritats demanen màxima prudència a la zona afectada, ja que les condicions poden continuar sent delicades, i recomanen planificar els desplaçaments amb antelació i consultar l’estat actualitzat de la circulació a través del web oficial d’informació viària del departament.

tracking