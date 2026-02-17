Estadística
L’IPC se situa en el 2,6% al gener
Els preus baixen una dècima respecte al desembre
La variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) corresponent al mes de gener del 2026 és del 2,6 per cent, el que representa una dècima per sota del 2,7% del desembre del 2025, segons publica Estadística. L'indicador avançat a principi de febrer va situar la inflació en un 2,5%. La dada de la inflació subjacent, la que no té en compte els preus dels aliments frescos ni l'energia, registra un augment de tres dècimes i se situa en el 3,4 per cent, davant el 3,1 per cent del mes anterior.
L'evolució mensual del gener ha és del menys 0,4 per cent a causa, principalment, d’un decreixement dels preus dels grups Vestit i calçat i Transport, segons indica Estadística.
L'informe assenyala que la variació mensual està motivada per la disminució del grup Transport, amb una baixada d’un punt i quatre dècimes, situant-se en el menys 1,2 per cent, a causa principalment del comportament dels preus dels carburants i lubricants, que han disminuït aquest mes enfront de l’increment del gener de l’any anterior.
El grup Aliments i begudes no alcohòliques, registra una disminució de quatre dècimes i se situa en el 1,7 per cent, degut principalment al comportament dels preus del peix i del pa i cereals, que aquest mes han augmentat menys del que ho van fer al mateix mes de l’any anterior.
Els preus que s'han incrementat durant el gener han estat els del grup Hoteleria i restauració, és el que més contribueix a augmentar la inflació, amb un creixement de vuit dècimes que el situa en el 5,5 per cent, degut principalment a l’augment dels preus de restaurants, cafès i establiments similars.