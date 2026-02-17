TECNOLOGIA
La IA per resoldre dubtes sobre l’acord d’associació rep prop de 5.400 consultes
Meritxell, la IA creada pel Govern d’Andorra per resoldre dubtes sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea, ha rebut prop de 5.400 consultes des de l’octubre del 2024. En total, s’han registrat 10.832 interaccions, ja que cada pregunta i resposta es compta per separat i, per tant, la meitat equival al volum real de consultes. Les demandes més habituals se centren en empresa, mercat i comerç (11%), seguides pels avantatges i impactes generals de l’acord (8,5%) i pel sistema de quotes i migració (8,1%). També apareixen dubtes sobre fiscalitat, sobirania, treball i regulació financera. Entre les preguntes més repetides destaquen si afectarà els impostos, la immigració o les empreses. L’eina respon amb dades oficials i estudis d’impacte, oferint informació clara i rigorosa a la ciutadania i facilita la comprensió pública del procés negociador europeu en curs.
Gerard E. Mur