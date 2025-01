Meritxell, la IA sobre l’acord sense color polític

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’acord d’associació és incolor. “No té un color associat. [...] No es descriu en termes de color”, precisa la Meritxell, que resumeix l’essència del text: “Es tracta d’un document legal i polític que estableix les relacions entre Andorra i la Unió Europea”. La representació cromàtica de l’acord d’associació (més enllà del color polític) és una qüestió absurda. Per això, precisament, la Meritxell –l’assistent d’intel·ligència artificial que ha impulsat la secretaria d’estat d’Afers Europeus– no ens proporciona una gran resposta. L’assistent ha estat creada per resoldre dubtes seriosos, compartits, palpables. Evita, en tot moment, orientar el sentit del vot (encara que li demanis amb rotunditat que ho faci): “El meu objectiu és proporcionar informació objectiva i clara [...], no pas convèncer-te de votar d’una manera o altra”. L’assistent dibuixa els avantatges i els desavantatges del text en funció de com se la guia, sense mullar-se. Ara bé, amb grans dosis de paciència, potser podríem arribar a dominar-la. Hi està d’acord Anton Òdena, de l’empresa Chabotfor, col·laboradora directa del projecte: “Òbviament, es tracta d’una intel·ligència artificial. Si tu ets un humà i saps com donar-li la vota, li acabaràs fent dir coses que tu esperes. Trobaràs la manera. S’ha procurat, però, que no pugui ser manipulada, trastejada”. La finalitat de crear la Meritxell no és, per tant, la de brindar-nos un joc.