Estadística
Els abonats a internet creixen un 2,8% durant el gener
El nombre de gent que fa servir telefonia mòbil arriba als 135.365
Els abonaments per servei a internet de banda ampla durant el mes de gener han registrat un creixement del 2,8% i se situen en 44.244, 1.209 més que el mateix període de l'any passat, segons informa el departament d'Estadística.
El nombre d’abonats als serveis de telefonia mòbil va arribar a 135.365, fet que representa un increment del 4,8% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. També van créixer els abonaments de telefonia fixa, en un 1,8%.
NACIONAL
Redacció
Pel que fa als usos, el tràfic telefònic tradicional continua en descens. El volum de minuts consumits sense internet es va situar en 11,38 milions, una caiguda del 12,4% interanual. La disminució és especialment notable en les trucades internacionals, que retrocedeixen un 32,5%, mentre que el tràfic nacional baixa un 2,8%.
L’ús d’internet també va caure. El tràfic total va assolir els 14,24 milions de GB, la qual cosa suposa un decreixement del 5,2% respecte al gener del 2025. L’informe destaca el fort creixement de l’internet mòbil, que incrementa un 37,6%, reflectint el canvi d’hàbits dels usuaris cap al consum de dades i aplicacions mòbils.