Vint aspirants ‘cauen’ de l’edicte de docents
Les dues places de mestre de plàstica es queden sense candidats perquè els dos han suspès
La primera convocatòria per cobrir 28 places fixes de docent (14 de professor i 14 més de mestre) ha passat un primer estadi, el de la prova professional oral. Dels 46 candidats que finalment van iniciar el procés, 20 no han superat aquest primer tall malgrat que tenen dret a sol·licitar la revisió de l’examen. La següent prova serà la professional escrita, prevista per al 7 de març.
L’edicte es divideix en sis subprocessos en funció de si es tracta de places de mestre o professor i de les matèries a impartir i el menys reeixit ha estat el de mestre de plàstica: cap de les dues persones que van passar la prova l’han superada (també són dues les places a concurs). El de mestre de francès era el que comptava amb més candidats, disset, i els aprovats són vuit. Les places a cobrir en aquest cas són deu. Finalment, i pel que fa als docents de primària, el primer tall del procés de mestres d’educació física s’ha saldat amb quatre aptes i dos no aptes; els llocs fixos a cobrir són dos. En l’àmbit de la secundària, la prova professional oral l’han superada sis candidats a professor de ciències i cinc més l’han suspès (també són cinc el nombre de places a cobrir); cinc dels que opten a consolidar un lloc fix de professor d’educació física i dos més no han aprovat (les places en joc són quatre); i dos dels candidats a professor de matemàtiques per un que n’ha quedat fora (les places són cinc). Els resultats ja indiquen que els llocs fixos de docent que el ministeri d’Educació pretén cobrir no s’acabaran de completar en aquesta primera convocatòria, que encara ha de continuar amb la prova professional escrita, el psicotècnic i una entrevista personal. El procés, en tot cas, no s’acaba aquí; aquesta és la primera de les convocatòries internes (per a treballadors lligats a l’administració) i, en última instància, s’hi farà una externa. Novament es dona prioritat de participació en les convocatòries internes als interins de llarga durada, amb un lligam amb l’escola d’almenys cinc anys. L’edicte pretén cobrir places a pràcticament totes les escoles andorranes de maternal i primera ensenyança i també a les de segona ensenyança, a banda del batxillerat. Totes són places que s’ha determinat que són estructurals i, per tant, se les vol consolidar amb un docent fix i reduir la interinitat. Els candidats millor puntuats un cop finalitzi el procés seran els que podran escollir en primer terme l’escola de destí que prefereixen. Per superar la prova professional oral era necessària una puntuació mínima de sis sobre deu.