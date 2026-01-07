Consell de ministres
Educació convoca 28 noves places per a professors interins
Les vacants s'adreçen a interins en actiu amb un mínim de cinc anys al mateix lloc de treball
El consell de ministres ha aprovat la convocatòria d’un concurs de mobilitat interna per a la cobertura de 28 places vacants de mestres i professors dins del sistema educatiu andorrà. La mesura, impulsada pel ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, s’emmarca dins el pla de consolidació d’interins estructurals, iniciat l’any 2016, amb el qual ja s’han consolidat més d’un centenar de llocs de treball.
L’objectiu del Govern és consolidar 75 places durant l’actual legislatura, i amb aquesta nova convocatòria es fa un pas més en aquest compromís.
28 places distribuïdes entre primera i segona ensenyança
Dels llocs ofertats, 14 places corresponen a maternal i primera ensenyança: 10 de mestre/a de francès, 2 de mestre/a de plàstica en francès i 2 d’educació física. Les 14 restants són per a segona ensenyança i Batxillerat, amb 4 places per a professor/a d’educació física, 5 de matemàtiques i 5 de ciències físiques i naturals.
Els candidats hauran de superar diverses proves: una prova professional escrita i oral, una prova psicotècnica i una entrevista competencial. També es valoraran mèrits com formació addicional, experiència laboral específica i perfil multilingüe.
La convocatòria s’adreça exclusivament a interins en servei actiu que hagin ocupat el mateix lloc de treball durant un mínim de cinc anys de manera ininterrompuda. Les sol·licituds es poden presentar fins al 21 de gener del 2026, a través de e-tramits.ad o presencialment al Servei de Tràmits del Govern.
Les incorporacions als nous llocs de treball seran efectives a partir de l’1 de setembre del 2026.
Govern aprova el títol estatal de bàtxelor en finances i comptabilitat
El consell de ministres també ha donat llum verda al títol estatal de bàtxelor en finances i comptabilitat, a proposta de Ladislau Baró. Aquesta nova titulació universitària s’incorpora al catàleg d’estudis oficials d’Andorra amb l’objectiu de formar professionals qualificats en l’àmbit de la comptabilitat, la fiscalitat i la gestió financera, tant en l’entorn públic com privat.
Segons el Govern, el nou bàtxelor està dissenyat per capacitar els estudiants en consultoria, planificació i execució comptable i financera, elaboració de plans de negoci, gestió de pressupostos i anàlisi per a la presa de decisions empresarials. Es tracta d’un perfil altament demandat en un context econòmic que requereix especialització i adaptació a entorns canviants.
La creació del títol respon a una sol·licitud de la UNIPRO Universitat Digital, que té previst incorporar aquest bàtxelor a la seva oferta formativa en els pròxims cursos acadèmics. Amb aquesta incorporació, l'entitat reafirma la seva aposta per una formació universitària adaptada a les necessitats del mercat laboral i amb una forta orientació pràctica.