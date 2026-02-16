Contraban
Robada la mercaderia d'alcohol i tabac decomissada a la duana entre França i Andorra
La fiscalia de la República de Foix afirma que ja han començat una investigació per intentar esclarir els fets i identificar-ne els autors
El magatzem de la duana que connecta per l'N-22 amb França i Andorra, situada a dos quilòemtres del Pas de la Casa, va patir un robatori la setmana passada per part d'uns contrabandistes de les mercaderies que tenia decomissades, segons informa el mitjà francès Actu.fr, aprofitant el tancament de l'RN-20, precisament, l'eix estratègic del contraban d'Andorra cap a França.
En el magatzem en qüestió i segons la informació del mitjà francès, s'hi guardaven cartons de tabac i alcohol intervinguts dels controls realitzats a la duana a contrabandistes que intentaven accedir a França amb la mercaderia. Per el moment, però, és desconeix la quantitat exacte sostreta. La fiscalia de la República de Foix, ha confirmat que es va produir "un robatori de mercaderies de contraban a l'Arieja en un magatzem duaner", segons recull el rotaiu gal.
NACIONAL
Pèrdues de fins al 60% a l'Arieja pel tall de l'RN-20
Redacció
Segons la informació del mateix digital, ja s'hauria obert una investigació per esclarir els fets i intentar identificar els autors del robatori.