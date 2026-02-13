Comerços
Pèrdues de fins al 60% a l'Arieja pel tall de l'RN-20
L'alcalde de Tarascon-sur-Ariège, Alain Sutra, ha alertat que “l’economia de la ciutat està en una situació molt difícil” i ha reclamat la creació d’un fons d’emergència per ajudar els comerciants afectats
Diversos establiments propers a l'RN-20 i dels voltants estan patint l'impacte directe del tancament de l'autopista per l'esllavissada que es va produir fa unes setmanes. Segons el mitjà francès La DépÊche, un dels establiments propers a l'autopista d'accés a Andorra per França, afirma que la seva facturació ha caigut quasi un 60% i que si la situació es manté com ara, hauria de fer Ertos alguns dels seus empleats.
Aquesta, però, no és l'única zona que està sent víctima del bloqueig, i de fet, segons ha confirmat Xavier Fuentes, president de l'oficina de turisme dels Pirineus de l'Arieja, bars, restaurants, fleques i supermercats que hi ha, passat Ax-les-Thermes, han registrat una caiguda en la facturació d'entre el 35 i el 40%. Una situació que s'explica per la fisonomia dels comerços de la zona: basada en un model econòmic que viu del flux constant de vehicles i visitants, especialment a l'estiu i l'hivern, quan milers de turistes - la majoria d'ells amb destí a Andorra- travessen la regió.
Davant d’aquest escenari, l’alcalde de Tarascon-sur-Ariège, Alain Sutra, ha alertat que “l’economia de la ciutat està en una situació molt difícil” i ha reclamat la creació d’un fons d’emergència per ajudar els comerciants afectats. Diversos càrrecs electes locals han demanat una resposta ràpida de l’Estat per evitar el col·lapse econòmic de la zona mentre durin les obres de desobstrucció i reparació de la via.