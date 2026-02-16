AFERS EXTERIORS
Reunions bilaterals a Múnic per reforçar vincles
La ministra Imma Tor va mantenir ahir diverses reunions bilaterals amb homòlegs i representants internacionals en el marc de la seva estada a Múnic. Entre aquestes, destaca la trobada amb el ministre d’Exteriors d’Alemanya, Johann Wadephul, que va reiterar el ple suport alemany al procés d’associació d’Andorra amb la Unió Europea. Tor també es va reunir amb el seu homòleg portuguès, Paulo Rangel, i amb els representants de les Maldives i la República Democràtica del Congo.