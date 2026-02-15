AFERS EXTERIORS
Tor assisteix a la Conferència de Seguretat de Múnic 2026
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha participat en la 62a edició de la Conferència de Seguretat de Múnic (Munich Security Conference, MSC), una de les principals plataformes internacionals de debat en matèria de política exterior i seguretat.
La Conferència reuneix enguany representants de prop de 150 estats, amb la participació de mig centenar de caps d’Estat i de Govern i prop de 200 ministres, principalment d’Afers Exteriors. Durant les jornades, la ministra Tor ha participat en diverses sessions dedicades als reptes de la seguretat global, el futur de l’ordre internacional, els conflictes regionals i el paper d’Europa l’entorn global. La ministra va assistir ahir a la inauguració oficial de la Conferència i a debats sobre el multilateralisme, la competència sistèmica, la seguretat econòmica i comercial, així com sobre guerra híbrida, geopolítica dels recursos i garanties de seguretat.