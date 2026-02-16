METEO
Les nevades obliguen a activar fases negra i groga
Les carreteres del Principat van registrar ahir diverses afectacions a causa de les condicions meteorològiques, segons va informar el Servei de Mobilitat. Es va activar la fase negra a la CS260, a la Coma de Ransol, i la fase groga a la CG2, al port d’Envalira. A més, a l’accés a França, va ser obligatori l’ús d’equipaments especials a l’RN20, l’RN22 i l’RN320, on també es va mantenir la restricció per a vehicles de més de 19 tones.
Les autoritats franceses van reobrir al matí el pas per a vehicles lleugers, tot i que el coll de Puymorens va continuar tancat i les limitacions per als camions es van mantenir. Aquestes mesures es van prendre amb l’objectiu de garantir la seguretat viària davant el risc d’allaus i de condicions complicades a la xarxa de muntanya.
El mal temps va provocar també incidents durant la nit de dissabte, quan al voltant de les 22 h es va registrar un accident al Tarter en què van col·lidir un cotxe i un autobús, sense que per ara transcendissin més detalls sobre ferits o afectacions.
Els equips del COEX van treballar intensament durant la nit amb tasques de neteja i tirs preventius d’allaus, especialment a l’accés a Arcalís, per garantir la seguretat i permetre la circulació després de la jornada de mal temps. Paral·lelament, les màquines llevaneu van mantenir les vies en condicions adequades.