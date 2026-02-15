MOBILITAT
Activada la fase negra a la Coma de Ransol i reobert l'accés a França
L’estat de la carretera ha provocat complicacions durant la nit i un accident entre un autobús i un cotxe a Ransol
Les carreteres del Principat presenten aquest dissabte diverses afectacions derivades de les condicions meteorològiques, segons ha informat el Servei de Mobilitat. La fase negra s'ha activat a la CS260 a la Coma de Ransol i la fase groga a la CG2 al Port d’Envalira. L'ús d'equipaments especials és obligatori a l’RN20, l’RN22 i l’RN320 en l’accés a França, on també es manté la restricció per a vehicles de més de 19 tones. Les autoritats franceses han informat que, a causa de la millora de les condicions meteorològiques, l’accés a Andorra ha reobert per als vehicles lleugers a les 8.30 hores. El coll de Puymorens, però, romandrà tancat i la restricció per als camions continuarà vigent.
Mobilitat recomana consultar l’estat de la xarxa viària abans d’emprendre qualsevol desplaçament. L’estat de la carretera també ha provocat complicacions durant la nit. Cap a les 22 hores es va produir un accident al Tarter en què un cotxe i un autobús van col·lidir. Per ara no han transcendit més detalls sobre les circumstàncies del sinistre.