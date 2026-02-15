MOBILITAT

Activada la fase negra a la Coma de Ransol i reobert l'accés a França

L’estat de la carretera ha provocat complicacions durant la nit i un accident entre un autobús i un cotxe a Ransol

Activada la fase negra al Port d’Envalira i a la Coma de Ransol.

Les carreteres del Principat presenten aquest dissabte diverses afectacions derivades de les condicions meteorològiques, segons ha informat el Servei de Mobilitat. La fase negra s'ha activat a la CS260 a la Coma de Ransol i la fase groga a la CG2 al Port d’Envalira. L'ús d'equipaments especials és obligatori a l’RN20, l’RN22 i l’RN320 en l’accés a França, on també es manté la restricció per a vehicles de més de 19 tones. Les autoritats franceses han informat que, a causa de la millora de les condicions meteorològiques, l’accés a Andorra ha reobert per als vehicles lleugers a les 8.30 hores. El coll de Puymorens, però, romandrà tancat i la restricció per als camions continuarà vigent. 

L’estat de la carretera també ha provocat complicacions durant la nit.

Mobilitat recomana consultar l’estat de la xarxa viària abans d’emprendre qualsevol desplaçament. L’estat de la carretera també ha provocat complicacions durant la nit. Cap a les 22 hores es va produir un accident al Tarter en què un cotxe i un autobús van col·lidir. Per ara no han transcendit més detalls sobre les circumstàncies del sinistre.

