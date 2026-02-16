Furts
Detinguda una parella a Arinsal per la sostracció de 600 euros en un local d’oci nocturn
Els arrestats també estan acusats d’un delicte contra la Funció Pública per resistència als agents
La policia va detenir la matinada de divendres, a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Arinsal, un home de 35 anys i una dona de 33 com a presumptes autors de delictes contra el patrimoni i contra la Funció Pública per furtar 600 euros.
Els fets es van produir després que els agents fossin requerits arran d’una incidència a l’interior de l’establiment per la presumpta sostracció de 600 euros en efectiu de l’interior d’una bossa de mà. A partir de les manifestacions de diversos testimonis presencials, els policies van determinar que els presumptes autors eren dues persones que ja havien estat prèviament controlades.
En escorcollar-los, els agents van localitzar els diners robats en efectiu en la seva possessió. En el moment de procedir a la lectura dels drets processals, els detinguts haurien adoptat una "actitud desafiant" i poc "col·laboradora", oposant una "forta resistència als agents interventors", segons explica la policia en el comunicat, fet pel qual també se’ls acusa d’un delicte contra la Funció Pública.