REPORTATGE
Cinc dòlars i un destí
De refugiat cubà amb cinc dòlars a empresari d’èxit i nou ambaixador dels Estats Units a Andorra, símbol viu del somni americà.
Amb només 16 anys i cinc dòlars a la butxaca, Benjamín León Jr. va arribar als Estats Units fugint de la Cuba castrista. Era l’any 1961 i el que avui és el nou ambaixador nord-americà davant Andorra i Espanya encarnava, sense saber-ho, un dels relats fundacionals del país que l’acollia: el somni americà.
El dimarts va jurar el càrrec en una cerimònia al Departament d’Estat presidida pel secretari d’Estat, Marco Rubio, culminant una trajectòria que el Senat ha avalat amb un informe que en destaca l’èxit empresarial i les arrels hispanes. Nominat pel president Donald J. Trump el gener del 2025, León assumeix ara una etapa diplomàtica que vol reforçar els ponts entre Washington, Andorra la Vella i Madrid.
La seva vinculació amb el món hispanoparlant no és circumstancial. Els seus besavis van emigrar de les Illes Canàries a Cuba, un fil generacional que, segons el Comitè de Relacions Exteriors del Senat, li atorga “una comprensió profunda dels matisos polítics i culturals d’Espanya i l’Amèrica Llatina”. Aquest bagatge, sumat a les seves habilitats lingüístiques, ha estat determinant per obtenir el certificat de competència per al càrrec.
Benjamín León jr. és el nou ambaixador dels estats units a andorra
Però el relat que més pes té en la seva biografia és el de l’ascens personal. A Miami-Dade va fundar Leon Medical Centers, una xarxa orientada a l’atenció de la gent gran que, durant més de cinc dècades, ha tingut un paper destacat en el model sanitari local. El 2007 va liderar la venda dels plans de salut de la companyia a HealthSpring, Inc., empresa cotitzada en borsa, i va passar a formar part del seu consell d’administració. Paral·lelament, ha construït una cartera immobiliària i ha impulsat iniciatives filantròpiques, finançant investigacions en centres com Johns Hopkins i Dana Farber i donant suport a entitats com La Liga Contra el Cáncer.
La diplomàcia nord-americana confia que aquest perfil d’empresari fet a si mateix, amb arrels hispanes i experiència en el sector privat, aporti pragmatisme a les relacions bilaterals. També amb Andorra, on haurà de gestionar una agenda que combina interessos econòmics i cooperació.
Tanmateix, la seva història remet inevitablement a una idea que avui genera debat als Estats Units. El país que el va rebre com a adolescent refugiat i li va permetre prosperar és el mateix que, sota el clima polític marcat per les polítiques migratòries restrictives de l’era Trump, qüestiona fins a quin punt aquell somni continua a l’abast de tothom. León, símbol d’una Amèrica d’oportunitats, haurà de representar també aquesta realitat.