DIPLOMÀCIA
Benjamín León Jr., confirmat com a ambaixador dels EUA
El Senat dels Estats Units ha confirmat Benjamín León Jr. com a nou ambaixador nord-americà davant el Principat d’Andorra i Espanya. L’empresari cubanoamericà, de 81 anys, culmina així el procés iniciat a principis d’any, després de ser nominat el gener passat pel president Donald Trump.
L’anunci ha estat fet públic per l’ambaixada dels Estats Units a Madrid a través de la xarxa social X. Segons el comunicat difós, León Jr. presentarà pròximament les seves cartes credencials al rei Felip VI, pas previ per assumir oficialment el càrrec.
La delegació diplomàtica ha destacat que el nou ambaixador treballarà per promoure els interessos dels Estats Units i continuar enfortint les relacions bilaterals amb Andorra i Espanya.
León Jr. és conegut pel seu perfil empresarial i filantròpic, especialment en l’àmbit sanitari.