El temps crea un miratge al Pas de la Casa

França va permetre la circulació durant el dia, però va tornar a tancar-la a les vuit del vespre

Vehicles circulant per la carretera d’accés a Andorra.ARXIU

Redacció
Andorra la Vella

La sort semblava somriure al Pas de la Casa després que les autoritats franceses decidissin reobrir l’accés a Andorra ahir a les deu del matí, un cop l’havien tancat divendres a la nit de manera indefinida. La bona notícia, però, va durar poc i es va acabar esvaint com un miratge cap a les vuit del vespre, quan França va tornar a clausurar el pas a causa del mal temps.

Tot i aquesta reobertura parcial durant el dia, el coll de Puymorens va continuar tancat al trànsit, i les restriccions per als vehicles pesants es van mantenir vigents durant tota la jornada. Aquestes mesures responen a la voluntat de garantir la seguretat viària, tenint en compte la situació de risc a la xarxa de carreteres de muntanya.

El mal temps va activar la fase groga a diversos putns del país

Des del Servei de Mobilitat recomanen als conductors consultar prèviament l’estat de les carreteres abans d’iniciar qualsevol desplaçament i seguir escrupolosament les indicacions dels responsables, especialment en un context de meteorologia canviant que pot comportar neu, gel o altres dificultats per a la circulació.

La decisió de reobrir parcialment la frontera, entre les deu del matí i les vuit del vespre,va arribar després que divendres les autoritats franceses tanquessin el pas a les deu de la nit “fins a nou avís”, davant la previsió de condicions meteorològiques adverses per a aquest cap de setmana.

Fase Groga

La xarxa viària del Principat va presentar ahir al matí diverses afectacions arran de les condicions meteorològiques, i es va activar la fase groga en diferents punts del territori. Concretament, aquesta alerta va afectar la carretera general 2 a partir del Tarter, la carretera general 3 a partir de Llorts i la carretera general 4 a partir de Pal.

A més, van ser obligatoris els equipaments especials a l’RN20, l’RN22 i l’RN320 en l’accés a França. També es va prohibir la circulació de motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal (VMP) en els punts amb restriccions.

ELS ESTANCS D'OCCITÀNIA GUANYEN CLIENTS A CAUSA DEL TALL

El tancament recent de l’RN20 ha provocat un efecte immediat entre els estanquers del sud de França. Arran de la interrupció del trànsit cap al Pas de la Casa, molts d’aquests comerços han registrat una recuperació puntual de clients. Els professionals del sector asseguren que aquesta situació posa de manifest la pèrdua habitual de clientela que pateixen per la competència d’Andorra.

Els comerciants francesos expliquen a Le Journal d’Ici que la competència andorrana “fa molt de mal”, ja que molts consumidors francesos opten habitualment per desplaçar-se al Principat per comprar.
