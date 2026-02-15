ACCÉS A FRANÇA
El temps crea un miratge al Pas de la Casa
França va permetre la circulació durant el dia, però va tornar a tancar-la a les vuit del vespre
La sort semblava somriure al Pas de la Casa després que les autoritats franceses decidissin reobrir l’accés a Andorra ahir a les deu del matí, un cop l’havien tancat divendres a la nit de manera indefinida. La bona notícia, però, va durar poc i es va acabar esvaint com un miratge cap a les vuit del vespre, quan França va tornar a clausurar el pas a causa del mal temps.
Tot i aquesta reobertura parcial durant el dia, el coll de Puymorens va continuar tancat al trànsit, i les restriccions per als vehicles pesants es van mantenir vigents durant tota la jornada. Aquestes mesures responen a la voluntat de garantir la seguretat viària, tenint en compte la situació de risc a la xarxa de carreteres de muntanya.
El mal temps va activar la fase groga a diversos putns del país
Des del Servei de Mobilitat recomanen als conductors consultar prèviament l’estat de les carreteres abans d’iniciar qualsevol desplaçament i seguir escrupolosament les indicacions dels responsables, especialment en un context de meteorologia canviant que pot comportar neu, gel o altres dificultats per a la circulació.
La decisió de reobrir parcialment la frontera, entre les deu del matí i les vuit del vespre,va arribar després que divendres les autoritats franceses tanquessin el pas a les deu de la nit “fins a nou avís”, davant la previsió de condicions meteorològiques adverses per a aquest cap de setmana.
Fase Groga
La xarxa viària del Principat va presentar ahir al matí diverses afectacions arran de les condicions meteorològiques, i es va activar la fase groga en diferents punts del territori. Concretament, aquesta alerta va afectar la carretera general 2 a partir del Tarter, la carretera general 3 a partir de Llorts i la carretera general 4 a partir de Pal.
A més, van ser obligatoris els equipaments especials a l’RN20, l’RN22 i l’RN320 en l’accés a França. També es va prohibir la circulació de motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal (VMP) en els punts amb restriccions.
ELS ESTANCS D'OCCITÀNIA GUANYEN CLIENTS A CAUSA DEL TALL
Els comerciants francesos expliquen a Le Journal d’Ici que la competència andorrana “fa molt de mal”, ja que molts consumidors francesos opten habitualment per desplaçar-se al Principat per comprar.