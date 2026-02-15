ESQUÍ

ESQUÍ

Tancada l'estació d'Ordino Arcalís per les condicions meteorològiques

Imatge d'Ordino Arcalís avui.

Redacció
Andorra la Vella

L’estació d’Ordino Arcalís va tancar les instal·lacions a causa de les condicions atmosfèriques, meteorològiques i nivals, que no permeten operar amb normalitat ni amb les garanties de seguretat requerides. En aquests casos, des de Grandvalira Resorts s’ofereix al client una compensació del producte adquirit mitjançant un val, que es pot utilitzar un altre dia de la temporada.

A més, altres sectors del domini esquiable també es van veure afectats. El sector del Peretol va tancar i algunes connexions entre sectors no estaven operatives. La situació coincideix amb un risc d’allaus situat en 4 sobre 5, que obliga a extremar les precaucions.

