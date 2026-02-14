Mobilitat
Activada la fase groga a partir del Tarter, la Cortinada i Pal
Les autoritats recomanen reduir la velocitat, evitar maniobres brusques i augmentar la distància de seguretat entre vehicles
La xarxa viària del Principat presenta aquest matí diverses afectacions arran de les condicions meteorològiques i s’ha activat la fase groga en diferents punts del territori, segons ha informat el Servei de Mobilitat. Concretament, la fase groga s’aplica a a la carretera general 2 partir del Tarter; a la carretera general 3, a partir de la Cortinada, i la carretera general 4, a partir de Pal. A més, són obligatoris els equipaments especials a l’RN20, l’RN22 i l’RN320 en l’accés a França.
Aquestes mesures impliquen l’ús obligatori de pneumàtics especials o equipaments adequats per circular. També s’estableix la prohibició de superar els 60 quilòmetres per hora en els trams afectats. Mobilitat recomana reduir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats, evitar maniobres brusques i augmentar la distància de seguretat entre vehicles. Així mateix, queda prohibida la circulació de motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal (VMP) en els punts amb restriccions.
Des del Servei de Mobilitat es demana als conductors que s’informin de l’estat actualitzat de les carreteres abans de desplaçar-se i que extremin la prudència al volant.