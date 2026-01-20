TRANSPARÈNCIA
El CSJ estrena un cercador de jurisprudència amb més de 15.000 sentències
El Consell Superior de la Justícia ha posat en marxa el nou cercador de jurisprudència d’Andorra, una plataforma digital pionera que permet consultar més de 15.000 resolucions judicials de forma àgil, precisa i intel·ligent. L’eina, que ja s’ha incorporat al web institucional del Consell, surt de la fase de preproducció i es converteix en el recurs públic de recerca jurídica més potent de l’entorn, especialment pensat per a juristes, periodistes i ciutadania.
Amb una interfície moderna i intuïtiva, el cercador permet navegar jeràrquicament a través d’un tesaurus amb més de 4.000 termes temàtics i clau. Els resultats inclouen resums de cada sentència, filtres personalitzables i accés directe al BOPA. A més, incorpora classificació automàtica amb intel·ligència artificial, identificador ECLI per a la interoperabilitat europea, i funcionalitats avançades com la cerca per llenguatge natural o operadors booleans.