EFECTES DEL TEMPORAL
Les estacions tornen a estar operatives després de les tasques preventives del COEX
Els tirs d'allaus i les màquines llevaneu han permès mantenir la carretera operativa mentre el temps tendeix a estabilitzar-se
El COEX ha treballat durant la nit i a primeres hores del matí per garantir l’accés per carretera després de la jornada de mal temps que ahir va obligar a tancar l’estació d’Ordino Arcalís i algunes connexions amb altres dominis esquiables. Els operaris han dut a terme tirs preventius d’allaus amb desencadenaments visibles a la carretera d’accés a Arcalís, amb l’objectiu de reduir el risc. Paral·lelament, les màquines llevaneu han treballat per mantenir la via en condicions de seguretat i assegurar la circulació.
NACIONAL
Tancada l’estació d’Ordino Arcalís per les condicions meteorològiques
El Servei Meteorològic ha informat que l’allunyament de les pertorbacions permetrà aquest diumenge l’entrada d’altes pressions, que aportaran més estabilitat els pròxims dies. Tot i això, encara aquesta nit i demà el pas d’un front podria deixar noves precipitacions, amb una cota de neu situada per sobre dels 1.800 metres. La situació meteorològica de les darreres hores ha obligat a extremar les precaucions a la xarxa viària, especialment en zones de muntanya, on el risc d’allaus ha estat un dels principals condicionants.