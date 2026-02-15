EFECTES DEL TEMPORAL

Les estacions tornen a estar operatives després de les tasques preventives del COEX

Els tirs d'allaus i les màquines llevaneu han permès mantenir la carretera operativa mentre el temps tendeix a estabilitzar-se

El COEX garanteix l’accés a Arcalís després d’una nit de treball intens per risc d’allaus
El COEX ha treballat durant la nit i a primeres hores del matí per garantir l’accés per carretera després de la jornada de mal temps que ahir va obligar a tancar l’estació d’Ordino Arcalís i algunes connexions amb altres dominis esquiables. Els operaris han dut a terme tirs preventius d’allaus amb desencadenaments visibles a la carretera d’accés a Arcalís, amb l’objectiu de reduir el risc. Paral·lelament, les màquines llevaneu han treballat per mantenir la via en condicions de seguretat i assegurar la circulació.

El Servei Meteorològic ha informat que l’allunyament de les pertorbacions permetrà aquest diumenge l’entrada d’altes pressions, que aportaran més estabilitat els pròxims dies. Tot i això, encara aquesta nit i demà el pas d’un front podria deixar noves precipitacions, amb una cota de neu situada per sobre dels 1.800 metres. La situació meteorològica de les darreres hores ha obligat a extremar les precaucions a la xarxa viària, especialment en zones de muntanya, on el risc d’allaus ha estat un dels principals condicionants.

