Govern hauria d’assumir fins a 400 milions anuals si s’esgotés el fons de reserva
El president de la comissió gestora de l'FRJ, Jordi Cinca,remarca la importància de dur a terme la reforma de les pensions
El president de la comissió gestora del Fons de reserva de jubilació, Jordi Cinca, apunta que "si s'esgotés el fons, el que hauria d'aportar l'estat per cobrir la diferència entre el que s'ingressaria via cotització i el que es pagaria via pensions arribaria als 400 milions en alguns anys". Així ho ha anunciat en declaracions a l'Agència de Notícies Andorrana. Això sí, Cinca ha matisat que això seria "durant els moments de més dèficit".
Tal com apunta Cinca, "el pressupost de l'estat avui en dia deu estar al tomb dels set-cents milions d'euros per a fer tot". "Imaginem, llavors, tres-cents o quatre-cents per a pagar les pensions", ha puntualitzat. A parer del president, "l'impacte seria brutal" i, per tant, "crec que s'ha de ser responsable i no es pot girar l'esquena" a aquest tema.
Així doncs, Cinca ha remarcat la importància de dur a terme la reforma de les pensions ara, "tot i que hauria estat millor fer-ho fa 5 anys". "Ara podem abordar la modificació", ja que "tenim diners a la caixa que et podrien ajudar a fer el trànsit per a un possible canvi de model", ha detallat. Per contra, Cinca adverteix que de voler realitzar el canvi amb els diners del fons esgotats, "no hi haurà coixí", ha afegit.
D'igual forma, Cinca ha avisat que "s'ha de ser molt curós" i "disposar de trànsits", per a passar d'un model a un altre, que siguin "molt llargs". "Podria ser, fins i tot, de vint anys", perquè "l'impacte del canvi de model per aquells que ja fa molts anys que cotitzen en un altre model sigui el menys possible", ha detallat. Cinca ha posat l'exemple de l'augment de l'edat per a jubilar-se: "l'increment de l'edat de jubilació no seria d'un dia per l'altre. Si una persona ja té 64 anys i li falta un per a jubilar-se no li diran: 'mira, noi, mala sort, ara t'has de jubilar als 67'".
El més normal, a parer de Cinca, és que a aquesta persona li diguin que li "toca treballar 15 dies més", mentre que "al que en té 62 li diguin de treballar 3 mesos més i el que en té 60 haurà de treballar un any més i el que en té 50 haurà de fer-ho dos anys més". "Ha de ser progressiu", ja que és una reforma que tindrà "un impacte molt gran en la vida de la gent", ha afegit.
Preguntat sobre quina seria la xifra de diners necessària per a fer aquesta suposada transició, Cinca ha apuntat que "això és una cosa absolutament especulativa", ja que fins que "no sapiguem la reforma", nosaltres "no projectarem els números".