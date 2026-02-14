CASS
El fons de reserva frega els 2.000 milions
La guardiola de les pensions de jubilació suma 19 milions d’euros el mes de gener
El fons de reserva de jubilació (FRJ) ha començat l’any amb una evolució positiva i ha assolit un nou màxim històric de patrimoni, amb uns actius totals de 1.987 milions d’euros el 31 de gener, segons les dades preliminars publicades en l’informe mensual. En el primer mes de l’any, el fons registra una rendibilitat de l’1%, en un context marcat per la inestabilitat geopolítica, però amb un comportament favorable dels mercats financers internacionals. La renda fixa s’ha vist impulsada per les perspectives d’una política monetària més laxa, fet que ha afavorit la revaloració dels actius. Paral·lelament, la renda variable ha iniciat l’any amb pujades generalitzades a les principals places borsàries. Destaca especialment el millor comportament dels mercats emergents en comparació amb els desenvolupats.
Redacció
Pel que fa a la distribució de la cartera, el 60,6% dels actius es concentren en renda fixa i monetària, el 30,2% en renda variable i el 9,2% en altres actius. Aquesta estructura reflecteix una estratègia orientada a preservar capital amb una exposició significativa als mercats, mantenint un equilibri entre estabilitat i potencial de creixement. La volatilitat anualitzada dels darrers cinc anys se situa en el 5,2%. A llarg termini, el FRJ manté una rendibilitat acumulada del 39,9% en els últims deu anys i del 23% en els darrers cinc. Des del 2012, el rendiment acumulat supera la inflació andorrana.