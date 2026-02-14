SUCCESSOS
Un vehicle impacta contra un fanal que cau sobre un vianant al Tarter
Els fets han tingut lloc cap a les 17 hores
Un vehicle ha impactat aquesta tarda contra un fanal a la zona del Tarter i, a conseqüència del xoc, un vianant ha resultat ferit, segons les primeres informacions facilitades per la policia. L'incident s’hauria produït arran de l’impacte del fanal que hauria caigut sobre la persona afectada. Els fets han tingut lloc cap a les 17 hores i el vehicle implicat estaria sent conduït per una persona d’edat avançada que ha perdut el control del cotxe, sempre segons les dades preliminars aportades pels cossos policials.
Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els serveis d'emergència, el servei de circulació i la policia. Per ara no han transcendit més detalls sobre l’estat del vianant ni sobre les circumstàncies exactes de l’accident.